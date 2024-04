Homem é baleado e morre a caminho do hospital em Anchieta

Um homem, de 43 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (8).

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento de Anchieta, onde havia dado entrada uma pessoa baleada. Na unidade, os policiais fizeram contato com um guarda civil municipal, que relatou que quando a Guarda chegou no local, avistaram que familiares estavam em luta corporal e fugiram quando viram as viaturas.

De acordo com a equipe médica, a vítima foi socorrida pelos familiares, contudo já chegou no PA sem vida. A PM disse que a Guarda Civil Municipal não soube informar qualquer dado sobre a motivação do crime e não havia nenhum parente no local para relatar o fato.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.