Homem é detido após jogar munições em telhado em Atílio Vivácqua

Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser visto jogando uma caixa com munições em cima do telhado de uma residência no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (13).

Segundo a PM, os militares avistaram um suspeito arremessando um objeto no telhado de aço galvanizado de uma residência. Em seguida, o suspeito saiu correndo em uma rua do bairro e continuou lançando mais objetos nos demais telhados.

A PM informou que o cidadão já é conhecido da equipe por diversas denúncias de tráfico de drogas, furtos e porte de arma de fogo. Por se tratar de um horário em que os moradores dormem, os policiais não conseguiram verificar os outros telhados. Porém, no telhado de aço, os militares encontraram uma caixa contendo 13 munições calibre 38, onde o morador, que acordou assustado com o barulho, liberou a entrada da PM para pegar o material.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Departamento de Polícia e Justiça (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.