Suspeito em fuga abandona carro, foge a pé e acaba detido no ES

Policiais militares da Força Tática detiveram um homem após ele tentar fugir na região de Santa Rita, Alecrim e Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na tarde da última sexta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h, os policiais avistaram um veículo suspeito transitando na região de Santa Rita, Alecrim, e Zumbi dos Palmares, sem restrição de furto e roubo, causando temor entre os moradores e comerciantes.

No entanto, ao tentarem abordar o veículo, o suspeito acelerou e fugiu no veículo, sendo posteriormente abandonado pelo suspeito, que continuou a fuga a pé. Ele estava armado e chegou a apontar a arma para os militares, resultando em disparos por parte destes.

Diante disso, o suspeito foi detido no decorrer da ocorrência, e durante a tentativa de fuga, ele descartou uma arma de fogo próxima à abordagem, que foi apreendida.

