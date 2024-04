Marido ameaça matar a própria esposa e atira dentro de casa em Ibatiba

Um homem de 33 anos, foi preso após ameaçar a companheira e efetuar disparos de arma de fogo dentro da própria casa no bairro Boa Vista, em Ibatiba, na última sexta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar, por determinação do Copom, a guarnição prosseguiu para o endereço, onde foram recebidos pela vítima. De acordo com relatos dela, seu marido, de 33 anos, estaria efetuando disparo de arma de fogo dentro da residência, junto com os filhos.

Desta forma, foi realizado o deslocamento, e ao chegar no local, os militares encontraram o suspeito. No primeiro momento, ele negou tudo, mas logo chegou a solicitante, com um semblante de estar muito assustada, relatando que vem brigando muito com o marido. Durante a briga, a vítima disse que queria o divórcio, momento que o marido a ameaçou, dizendo que mandaria para o inferno.

Neste momento, quando o marido entrou para o quarto para pegar algo, a vítima fugiu para um matagal próximo a residência. Disse que seu filho foi até onde ela estava, mas ficou com medo do marido descobrir onde estava e mandou o filho retornar para casa. Pouco depois, ela ouviu barulhos semelhantes a disparo de arma de fogo, e só retornou à residência com a chegada da viatura.

Com a chegada da polícia, o suspeito jogou algo em um brejo, que poderia ser a chave do veículo ou a arma de fogo. Desta forma, foi pedido apoio a equipe K9, com ajuda da Cadela Mona. Nas buscas, os condutores do K9 localizaram a chave de uma caminhonete Fiat Toro. No interior do veículo, a cadela localizou um revólver Rossi, calibre 22, municiado com sete munições intactas.

Portanto, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado pela Polícia Militar na 11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante.