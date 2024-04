Homem é preso com mais de 300 unidades de drogas em Guaçuí

Um homem de 31 anos, foi preso por policiais da Força Tática no bairro São Miguel, em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu na noite da última segunda-feira (8), e houve apreensão de materiais do tráfico de drogas.

A PM informou que por volta das 21h41, os policiais passaram pelo Bairro São Miguel, região conhecida por Lagoa, quando avistaram o suspeito com uma sacola em uma das mãos. Ao perceber a presença da viatura, o mesmo correu em direção a uma residência, arremessando uma sacola que caiu na porta de um dos cômodos no interior da casa.

No entanto, o suspeito foi alcançado e com ele os militares localizaram uma balança de precisão e diversas sacolas utilizadas para o embalo das drogas. Já na sacola dispensada, os policiais encontraram três munições calibre 765 mm, sete pedras médias de crack, 166 buchas de haxixe e 146 pedras pequenas de crack. Todo a droga recolhida estava fracionada e embalada prontas para a venda.

Portanto, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com o material apreendido.