Homem é preso durante operação “Cavalo de Aço” em Iúna

Um homem de 39 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante a operação “Cavalo de Aço”, realizado no centro de Iúna, na noite da última quinta-feira (25).

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares abordaram um veículo Fiat/Strada, de cor branca, porém, ao visualizar o ponto de bloqueio, o condutor não obedeceu a ordem de parada e continuou trafegando, sendo parado mais à frente.

No entanto, ao ser indagado se havia algo de irregular com o veículo, o abordado confirmou o fato. Sendo assim, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram na cintura do suspeito, uma pistola Taurus 9mm com capacidade para 12 tiros, municiada e carregada com seis munições 9mm e outras sete munições.

Além disso, ao ser questionado se possuía o porte da arma, o suspeito relatou ter apenas a posse. Portanto, a arma foi apreendida pela equipe por porte ilegal. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Por se encontrar devidamente licenciado, o veículo foi liberado para condutor habilitado e o abordado conduzido pela PM à delegacia de plantão de Venda Nova do Imigrante.