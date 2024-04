Homem é preso por não pagar pensão alimentícia em Iúna

Um homem de 53 anos, foi preso durante um cumprimento de mandado de prisão contra ele. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu no bairro Quilombo, em Iúna, na manhã da última segunda-feira (22).

A PM informou que os militares avistaram o cidadão na porta da sua residência que já era de conhecimento das guarnições, e que se encontrava com mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia.

No entanto, os policiais informaram ao suspeito de que havia um mandado de prisão contra ele por não pagar pensão alimentícia. Portanto, os militares conduziram o homem para a 8ª Delegacia de Ibatiba.

