PC cumpre mandado contra suspeito da lista dos procurados no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, prendeu, nesta terça-feira (23), mais um homem que figurava na lista dos procurados do município. Contra o acusado de 45 anos, constava um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio.

De acordo com a PC, a partir da divulgação da lista dos procurados nas redes sociais e nos veículos de comunicação, o suspeito tomou conhecimento que tinha um mandado de prisão em aberto.

No entanto, nesta terça-feira (23), ele se apresentou à delegacia do município acompanhado da advogada. Na delegacia, foi dado cumprimento ao mandado que estava em aberto e, após os procedimentos de praxe, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional.

