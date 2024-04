Menor tenta fugir, mas é apreendido com drogas e munições em Alegre

Um adolescente de 17 anos, foi apreendido com drogas, munições e dinheiro policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão no bairro Vila do Sul, em Alegre, na noite da última terça-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 21h47, os policiais avistaram dois suspeitos, ambos com um objeto nas mãos passando no bairro Vila do Sul. Ao perceber a viatura, os suspeitos correram em direção oposta, sendo um deles, um menor, que foi alcançado e detido.

Na abordagem, os militares localizaram com o adolescente 67 pedras de crack e R$ 90,00. Durante as buscas pelo segundo suspeito, os policiais encontraram uma sacola contendo quatro munições calibre 32, dois pedaços maiores de crack, pesando 59,7 gramas e outras 25 pedras pequenas de crack.

Leia também: Homem é preso com mais de 300 unidades de drogas em Guaçuí

Diante disso, o menor foi apreendido e encaminhado pela PM, acompanhado dos pais, à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material apreendido foi entregue. O outro suspeito não foi localizado.