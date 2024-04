Homem investigado por estupro de vulnerável é preso em Piúma

Um homem, de 46 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu na tarde da última sexta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, um conselheiro tutelar esteve na delegacia do município e relatou aos policiais que estava de plantão no Conselho Tutelar de Piúma quando foi acionado para comparecer ao Pronto Socorro devido a um relato de abuso sexual envolvendo uma criança.

No entanto, ao chegar no local, a enfermeira informou que uma adolescente, de 13 anos, havia sido abusada por um vizinho. Diante disso, o Conselho Tutelar levou a adolescente, acompanhada da mãe, para a delegacia, a fim de tomar as medidas cabíveis.

Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que na residência do suspeito havia uma arma de fogo e que, inclusive, já havia ouvido disparos de arma de fogo vindos da casa do vizinho.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe policial deu início às diligências com o objetivo de localizar o suspeito. Ao ser encontrado, o suspeito foi questionado sobre a arma de fogo. Ele informou à equipe que a arma estava na sua casa e, inicialmente, alegou que pertencia ao pai dele.

Leia também: Marido ameaça matar a própria esposa e atira dentro de casa em Ibatiba

A equipe se dirigiu à residência do suspeito e apreendeu uma pistola calibre 380, juntamente com oito munições intactas. Em seguida, foi perguntado sobre a existência de mais armas no local e o suspeito indicou que na casa do pai dele havia uma espingarda velha, que também foi apreendida.

Portanto, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Piúma, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. Posteriormente, durante a audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva.

Já a adolescente foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações relacionadas ao estupro de vulnerável estão em andamento. Outros detalhes não serão repassados em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece o sigilo nos casos envolvendo menores de idade.