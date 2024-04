Homem morre após desviar de buraco em Ibitirama

Um homem, de 58 anos, morreu após desviar de buraco e bater em um poste na Rodovia ES 190, na região de Ribeirão de Santa Bárbara, zona rural de Ibitirama, na manhã da última terça-feira (9).

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito com vítima fatal na zona rural de Ibitirama. No local, o condutor da caminhonete, de 65 anos, informou aos militares que seguia na estrada sentido Santa Marta à Ibitirama, quando avistou um buraco na pista e desviou.

Em seguida, o motorista ouviu a buzina de uma motocicleta que vinha logo atrás. Além disso, segundo o condutor, uma segunda moto passou na lateral da caminhonete, perdeu o controle e bateu em um poste logo a frente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, porém, o motociclista, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor da caminhonete fez o teste do bafômetro que deu negativo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, de 58 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.