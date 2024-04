Homens encapuzados invadem casa e matam morador a tiros em Iúna

Um homem de 29 anos, foi morto a tiros dentro da própria casa na localidade de Recreio, zona rural de Iúna. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite da última terça-feira (2).

A PM informou que foram acionados para uma ocorrência de que um homem havia sido morto por diversos tiros. No local, uma mulher, de 18 anos, que se identificou sendo a companheira da vítima, relatou que eles estavam em Itaoca Praia e foram para Iúna no último domingo (31), para passar uns dias com o padrasto.

No entanto, a mulher contou que estava em casa com o companheiro arrumando o quarto para dormir, quando ouviu um barulho e, em seguida, viu dois homens encapuzados dentro da sala. Neste momento, ela gritou que a casa havia sido invadida. Os suspeitos entraram na residência e foram até a cozinha, onde estava o morador. Neste instante, os homens dispararam várias vezes contra a vítima e saíram da residência.

Leia também: Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Nisso, a vítima caiu e a mulher tentou socorrê-lo, porém, os suspeitos voltaram e realizaram mais disparos. A mulher se escondeu e esperou os homens sairem e foi até uma igreja próxima do local para pedir ajuda.

A perícia esteve no local e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.