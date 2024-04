Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Um jovem identificado como Gabriel da Costa Silva, de 22 anos, foi morto a tiros no meio de uma rua do bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois homens, em uma moto, passaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. A PM informou que um outro jovem, de 18 anos, deu entrada no Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG), após ser atingido com um tiro no ombro.

A vítima, de 18 anos, contou aos militares que estava sentado na pracinha do bairro Amaral, quando escutou disparos de arma de fogo e acabou sendo atingido. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e o médico responsável confirmou o óbito do Gabriel. Além disso, a perícia da Polícia Civil esteve no local e removeu o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posterioremente, liberado para os familiares.