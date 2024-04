Homens são assassinados a tiros dentro de bar em cidade do ES

Dois homens foram assassinados a tiros dentro de um bar localizado no bairro Córrego das Flores, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares foram acionados para verificar a informação de que dois homens estavam caídos em um bar no bairro Córrego das Flores, Nova Venécia. No local, a equipe constatou que se tratava de duas vítimas de homicídio por arma de fogo. A identidades das vítimas não foram reveladas.

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. A motivação do crime é desconhecida.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Além disso, a PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.