Homens são encontrados mortos dentro de penitenciária no ES

Dois detentos foram encontrados mortos, neste sábado (27), dentro da Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Justiça (Sejus) confirma informa que “as causas das mortes estão sendo apuradas pela Polícia Civil (PC), com o apoio da Polícia Penal do Espírito Santo”.

A pasta ainda lamenta o ocorrido na unidade e ressalta que será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar todas as circunstâncias do fato.

A Sejus afirma também que o ocorrido já foi comunicado para os familiares dos internos e aos órgãos que compõem o sistema de justiça.

Um dos internos estava no sistema prisional desde junho de 2017 e o outro desde maio de 2011.

Já a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

