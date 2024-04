Hospital do ES usa inteligência artificial para monitorar pacientes

No avanço contínuo da tecnologia na área da saúde, o Hospital Unimed Sul Capixaba e o Hospital Materno-Infantil seguem rumo à excelência em inovação e no cuidado com os clientes. Sendo os únicos a utilizar a Munai Inteligência Clínica, uma inteligência artificial de última geração, os hospitais contam com um sistema capaz de monitorar os pacientes de forma contínua e identificar aqueles com maior trajetória de risco, permitindo intervenções precoces por parte da equipe assistencial.

A tecnologia Munai, desenvolvida com base em algoritmos avançados e aprendizado de máquina, é capaz de analisar uma grande quantidade de dados dos pacientes em tempo real. Desde sinais vitais até padrões comportamentais, a IA é treinada para identificar padrões que possam indicar um agravamento do estado de saúde de um paciente. Essa capacidade permite que os profissionais médicos intervenham de forma proativa, antes mesmo que os sintomas se manifestem de maneira evidente.

Segundo o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber foi uma iniciativa da cooperativa que começou em dezembro de 2021 no Hospital Unimed para aumentar a segurança e oferecer uma melhor experiência de atendimento aos clientes, padronizando e melhorando fluxos de condutas no atendimento dos clientes hospitalizados. Depois foi expandido para o Hospital Materno-Infantil para os atendimentos pediátricos.

“Com essa tecnologia inédita no Estado, no Hospital Unimed, nós conseguimos avaliar se o paciente apresenta deterioração ou piora clínica, antecipar as condutas e evitar complicações por meio de intervenções precoces. Tudo é automatizado e em tempo real, permitindo acesso rápido ao histórico dos pacientes, exames laboratoriais, emissão de alertas e atualizações instantâneas e personalizadas. Isso contribui para a redução de intercorrências e situações de gravidade que podem levar a necessidade de cuidados em UTI. É a inovação que vem somar ao cuidado”, completa.