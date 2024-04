Unimed Sul Capixaba de Cachoeiro é o único hospital digital do ES

Com os desafios globais que incluem pandemias, doenças crônicas e desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, torna-se cada vez mais necessária a tecnologia como ferramenta para lidar com essas questões complexas.

O Hospital da Unimed Sul Capixaba, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, mantém sua posição de destaque no nível 6 da certificação internacional HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), consolidando-se como o único hospital digital do Espírito Santo. Essa conquista reitera o compromisso da instituição em oferecer um atendimento de excelência, baseado na integração de tecnologia e cuidado humanizado.

O hospital agora se prepara para alcançar o estágio 7 da certificação ainda no ano de 2024, contando com intenso e amplo uso de tecnologias que dão suporte à assistência clínica e ao cuidado do paciente. O mais alto nível da HIMSS é conquistado quando todos os anteriores são atendidos e o empreendimento tenha uma cultura Data-driven, ou seja, que a tomada de decisão seja baseada em dados, a partir do uso de BA (Business Analitycs). Nesta etapa, a organização de saúde já deve ser 100% digital, sem uso de papel em sua operação, e possuir camadas de integrações entre os sistemas em uso.

A certificação HIMSS é uma referência mundial no campo da aplicação de tecnologia da informação na saúde, reconhecendo as instituições que adotam práticas avançadas de gestão de dados e sistemas de informação. Com essa distinção, o Hospital da Unimed Sul Capixaba reforça sua posição como líder na utilização de prontuários eletrônicos e ferramentas de BI para proporcionar uma assistência mais eficiente e segura aos clientes.

Segundo o supervisor de TI da Unimed Sul Capixaba, Thiago Vazzoler, em busca do nível 7 foram desenvolvidas uma série de ações, entre elas, reuniões estratégicas, treinamentos, mapeamento e implementação de melhorias em processos, com o suporte da Folks, uma healthtech especializada em transformação digital na Saúde.

“A Folks tem feito visitas presenciais para verificar o andamento das ações, apoiando a execução das mesmas. É importante destacar que, cuidar das pessoas da melhor maneira possível com dados 100% integrados e um sistema de apoio à decisão dos nossos profissionais é um dos intuitos para termos a melhor qualidade na assistência e segurança do paciente”, explica Vazzoler.

A auditoria externa para obtenção da HIMSS 7 deve acontecer até o final de 2024, obedecendo a temporalidade exigida nos requisitos da norma. “A certificação reforça o nosso compromisso na busca constante pela excelência e aplicação da tecnologia e inovação a favor dos nossos clientes”, destaca a diretora de Recursos Próprios, Grazielle Ferreira Grillo.