Hospital Evangélico de Cachoeiro alcança a marca de 12 cirurgias robóticas

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) alcançou em abril a marca de 12 cirurgias robóticas. Neste período foram realizadas com o robô Versius, cirurgias urológicas para tratamento do câncer de próstata, cólon-retais para o tratamento do câncer de intestino, bariátricas para tratar a obesidade e cirurgias ginecológicas para tratar o câncer de útero.

Ao todo, 12 pacientes foram operados com a tecnologia robótica. Segundo o médico coordenador da robótica, Dr. Tiago Cypriano, mais três cirurgias estão programas para esta semana, que serão para tratar o câncer de intestino grosso.

Médico coordenador da robótica, Dr. Tiago Cypriano (Foto: Divulgação)

“As cirurgias não tiveram intercorrências e até agora nenhuma complicação. A recuperação tem sido excelente, com a maioria dos pacientes recebendo alta no dia seguinte à cirurgia. Os procedimentos, realizados com uma precisão incrível, fazem uma enorme diferença na recuperação, com menor sangramento, menor dor no pós-operatório e alta hospitalar precoce”, enfatiza o cirurgião, Dr. Tiago Cypriano Dutra.

Segundo o superintendente do HECI, Wagner Medeiros Junior, “O Hospital Evangélico tem cumprido um papel histórico quanto à tecnologia. O Robô Versius, o mais moderno em cirurgia robótica, oferece procedimentos com maior segurança, precisão e tempo de recuperação mais rápida. Estamos na vanguarda da medicina no país, proporcionando tratamentos menos invasivos e melhores resultados de recuperação para os pacientes”.

Com investimentos contínuos em tecnologia e uma equipe altamente qualificada, o HECI continua comprometido em oferecer serviços de alta qualidade comparáveis aos das capitais e grandes cidades do Brasil, garantindo o melhor cuidado para a população local.

Saiba mais sobre as cirurgias robóticas

Superintendente do HECI, Wagner Medeiros Junior (Foto: Divulgação)

O Robô Versius, adquirido pela instituição, é um sistema compacto, portátil e modular que pode ser movido para diferentes salas cirúrgicas. Possui braços articulados e pinças ultrafinas que simulam com precisão os movimentos do pulso humano, permitindo cirurgias minimamente invasivas. Está presente em mais de 20 países ao redor do Mundo e o Brasil foi o décimo primeiro a receber a assistência robótica mais moderna do mercado. Criado por cientistas britânicos, o robô possui como objetivo principal transformar as cirurgias diárias e a vida de milhares de pacientes.

As primeiras cirurgias robóticas realizadas nos dias 10 e 11 de fevereiro representaram um avanço significativo para a região, com duas cirurgias oncológicas conduzidas pelos cirurgiões renomados, Dr. Tiago Cypriano Dutra e Dr. Paulo Casotti Penedo, com assistência do Dr. Gustavo Becker, um especialista em robótica de renome nacional. A equipe multidisciplinar do hospital, composta por anestesistas, enfermeiros e pessoal de apoio, garantiu o sucesso dos procedimentos.