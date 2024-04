HS Consórcios: “Queremos ajudar as pessoas a realizarem sonhos”

Um das maiores administradoras de consórcios independentes do Brasil e com 30 anos de história, a HS Consórcios é líder de mercado. Presente em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa reforça o intuito de ajudar pessoas a realizem sonhos. Mas, é possível ter rentabilidade com consórcio?

A HS Consórcios em Cachoeiro de Itapemirim é administrada pelo casal Paulo Sérgio e Glorinha Nemer. Eles trocaram o ramo de rochas ornamentais para empreender em consórcios. “Sou formada em Administração, e trabalhei no setor de mármores e granito. Meu marido era servidor público federal e entendemos que queríamos empreender e encontramos no consórcio a realização desse desejo”, conta Glorinha.

“O consórcio foi uma escolha natural. Utilizamos consórcio como forma de aquisição há mais de 30 anos. Nosso primeiro carro foi comprado em 1986 com consórcio. Sempre acreditamos na importância do consórcio como forma de facilitar o acesso de bens a uma enorme quantidade de brasileiros”, explica Paulo Sérgio.

Com 11 anos de atuação no ramo, Álvaro Filho é o responsável pela HS Consórcios nos Rio de Janeiro e Espírito Santo. “Tenho uma enorme alegria de trabalhar com o Paulo Sérgio e Glorinha, que são os Top One de vendas no Espírito Santo. A HS Consórcio é uma família, e carregamos o brazão em nossos uniformes”, completa.

