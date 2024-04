Hugo Luiz lidera pesquisa para prefeito de Alfredo Chaves

O pré-candidato a prefeito de Alfredo Chaves, vereador Hugo Luiz, lidera as intenções de voto para prefeito da cidade.

De acordo com a pesquisa divulgada, nesta quinta-feira (25), pelo Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, ele desponta na primeira colocação com 54,8% da preferência dos eleitores.

LEIA TAMBÉM: Regras para pesquisas eleitorais nas eleições de 2024 são definidas pelo TSE

Os números indicam uma vantagem de cerca de 30% a mais que o segundo colocado, o pré-candidato Rolmar Botechia, que aparece com 21,6%.

Aproximadamente 12,4% dos entrevistados ainda não sabem ou não responderam em quem deve votar. Já os votos brancos/nulos totalizaram 11,2%.

O estudo foi realizado por meio da metodologia estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados como opções.

Espontânea

A pesquisa também fez um levantamento das intenções de voto para prefeito de Alfredo Chaves através da metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados ao eleitor.

Nesse cenário, Hugo Luiz permanece na frente, com a preferência de 34,5% do eleitorado da cidade. Em seguida aparecem Rolmar Botechia, com 10,9%; o atual prefeito Dr. Fernando, com 2,5%; Cevulo Belmok; 2,2%; Marcelo Policial e Narciso, com 0,7% cada; Bergamo e Charles, com 0,2% cada.

Cerca de 47,9% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Recorte

O Instituto Solução ouviu 403 eleitores, na sede e no interior do município de Alfredo Chaves, entre os dias 15 e 16 de abril de 2024. A margem de erro é de 4.9% para mais ou para menos.

A pesquisa foi protocolada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) , sob o nº 09808/2024.

Todos direitos reservados ao contratante AQUI NOTICIAS.COM

Proibido a divulgação sem prévia autorização da contratante.