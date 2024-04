Ação da PM resulta na apreensão de mais de 700 pinos de cocaína no ES

Policiais militares apreendeu mais de 700 pinos de cocaína durante patrulhamento no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na noite da última quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 23h21, a equipe policial avistou três suspeitos. No entanto, os militares abordaram os suspeitos e realizaram apreensões.

Na ação, os policiais apreenderam 722 pinos cocaína, 301 unidades de Skank, quatro pedaços grandes de Skank, 25 pedras crack, 42 unidades haxixe, quatro unidades de PAC, seis cocaínas em escama e R$ 590,90 reais em espécie, três aparelhos celulares e um relógio de cor dourada.

Diante disso, os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia.

