IEL-ES abre vagas de estágio com bolsas de mais de mil reais no ES

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) abriu sete vagas de estágio para estudantes de ensino técnico e superior do Estado. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Serra e Vitória.

As chances estão nas áreas de: administração, ciências contábeis, engenharia elétrica, de controle e automação, nutrição, pedagogia e eletrotécnica.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 650,00 e R$ 1.080,00 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, ela é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Confira as vagas de estágio disponíveis:

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – VITÓRIA ES

1. VAGA Nº 110898

NOME: CRO – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

CURSOS: Administração

PRÉ-REQUISITOS: 2° ao 6° período

HORÁRIO: 09h às 16h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.080,00 + Vale transporte

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110898e enviar currículo atualizado para [email protected] | Com o título: Estágio em ADMINISTRAÇÃO – CRO

2. VAGA Nº 110868

NOME: Padaria Monte Líbano

CURSOS: Nutrição

PRÉ-REQUISITOS: 4° ao 6° período

HORÁRIO: Segunda à sexta – 13h às 18h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$900,00 + Auxílio transporte (R$ 235,00) + Plano odontológico + Lanche na empresa

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga 110868e enviar currículo atualizado para [email protected]| Com o título: Estágio em Nutrição | Monte Líbano

3. VAGA | FINDES – SESI

NOME: SESI Porto de Santana

CURSOS: Pedagogia;

PRÉ-REQUISITOS: Cursando do 1° ao 6° período;

Horário: (a definir) – Vagas para período matutino e vespertino;

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$950,00 (média) + Vale Transporte

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , e enviar currículo atualizado para[email protected]com o título: Estágio em Pedagogia + Unidade de Preferência.

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – CARIACICA ES

4. VAGA Nº 110883

NOME: INDUSPOWER

CURSOS: Téc. Eletrotécnica e Téc. Automação

PRÉ-REQUISITOS: a partir do 1° período

HORÁRIO: 07:45 as 11:45 – Segunda a Sexta

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$650,00 + Vale transporte (R$9,70 diário)

LOCAL: Cariacica – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110883 e enviar currículo atualizado para [email protected]| Com o título: Estágio INDUSPOWER

5. VAGA Nº 110763

NOME: INDUSPOWER

CURSOS: Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação

PRÉ-REQUISITOS: 6° ao 9° período

HORÁRIO: 12h30 às 16h30 – segunda à sexta

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 + Vale transporte

LOCAL: Cariacica – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110763 e enviar currículo atualizado para [email protected]| Com o título: Estágio INDUSPOWER

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – SERRA ES

6. VAGA Nº 110856

NOME: GEKRIL

CURSOS: Ciências Contábeis

PRÉ-REQUISITOS: Mínimo 3° período | Máximo 5° período

Horário: segunda à sexta – 08h as 15h (1hr de intervalo)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$1.000,00 + Auxílio alimentação R$400,00 + Auxílio Transporte R$206,80

LOCAL: Serra – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110856 e enviar currículo atualizado para [email protected]| Com o título: Estágio GEKRIL

7. VAGA | Estágio Arcelor Mittal Tubarão

NOME: Arcelor Mittal Tubarão

CURSOS: Técnico em Administração

PRÉ-REQUISITOS: a partir do 1° período

Horário: segunda à sexta – 08h as 14h

BENEFÍCIOS: Bolsa de estágio e benefícios compatível com o mercado;

LOCAL: Serra – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem encaminhar currículo atualizado para [email protected]| Com o título: Estágio ARCELOR