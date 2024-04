Incaper realizará cadastro de coletor de pimenta-rosa na ExpoSul Rural

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) fará cadastramento de coletores de pimenta-rosa da região Sul do Estado, nesta quinta-feira (04) e na sexta-feira (05). O serviço será oferecido na ExpoSul Rural 2024, realizada no Parque de Exposição de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Aeroporto.



Produtores rurais e extrativistas poderão solicitar a emissão da carteira de coletor no estande do Incaper, apresentando um documento de identificação com foto e CPF. Na quinta-feira, o atendimento será feito das 15h às 19h. Na sexta-feira, das 13h às 16h.

O objetivo da ação é organizar o público envolvido na cadeia produtiva da aroeira, espécie de árvore cujos frutos, conhecidos por pimenta-rosa, são comercializados geralmente para indústrias de exportação existentes no Estado.

De acordo com a coordenadora de Recursos Naturais do Incaper, Fabiana Ruas, na região sul-capixaba, a coleta de pimenta-rosa é feita principalmente nas áreas de restinga, no litoral.

“A próxima safra da aroeira terá início no final de abril e começo de maio, sendo muito importante que os coletores já estejam devidamente cadastrados e com sua carteirinha em mãos”, ressalta Ruas.

No Estado, estima-se que existam mais de 1.200 pessoas envolvidas na cadeia produtiva da aroeira, grande parte com as atividades sendo exercidas de maneira informal.

O cadastramento é uma ação do Projeto Aroeira, aprovado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) e integrante do Banco de Projetos da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Recentemente, o serviço foi realizado em Aracruz, no norte capixaba, onde mais de 250 cadastros já foram feitos.

“Com esse trabalho estamos elaborando um diagnóstico dessa cadeia produtiva. Isso é fundamental para o reconhecimento da atividade e para subsidiar a formulação de políticas públicas de apoio e incentivo”, reforça Fabiana Ruas.