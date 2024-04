Índice de Confiança do Empresário Industrial recua no Espírito Santo

Em abril de 2024, o Índice de Confiança do Empresário Industrial do Espírito Santo (ICEI-ES) apontou uma mudança de percepção dos industriais capixabas, passando de confiança para falta de confiança, após queda de 10,6 pontos frente a março e registro de 44,3 pontos.

De acordo com o Observatório da Indústria, o recuo no ICEI-ES é explicado pela redução do otimismo para os próximos seis meses. Entre março e abril, o indicador de expectativas recuou 14,1 pontos, ficando abaixo de 50,0 pontos (42,9 pontos).

A satisfação com a situação atual dos negócios também reduziu em abril. Segundo os dados do Observatório, no mês, o índice de condições atuais registrou 47,1 pontos, 3,7 pontos a menos que em março, mostrando redução na satisfação dos industriais capixabas com a situação atual de suas empresas.

Por sua vez, em abril, o ICEI do Brasil se manteve indicando confiança do industrial brasileiro ao registrar 51,5 pontos. Porém, essa confiança está menos disseminada, já que, frente a março, o ICEI do Brasil recuou 1,3 ponto.