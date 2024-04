Iniciativa oferece serviços para prevenção da hipertensão em Cachoeiro

No próximo dia 26 de abril, a Unimed Sul Capixaba estará presente na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, em uma ação de conscientização em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A iniciativa visa alertar a população sobre os riscos associados à hipertensão e promover a adoção de hábitos saudáveis para prevenir a doença.

Durante a ação, das 8h às 12h, acontecerá uma parceria com a Faculdade São Camilo, através dos cursos de enfermagem e nutrição, em que os estudantes desses cursos auxiliarão na aferição da pressão arterial e na prestação de orientações sobre prevenção e controle da hipertensão, além de avaliação antropométrica e orientação nutricional específica para hipertensos.

“A hipertensão arterial é uma doença crônica e muitas vezes silenciosa, sendo uma das principais causas de morte no mundo. Por isso, é fundamental promover a conscientização e oferecer orientações sobre como prevenir e controlar essa condição”, destaca a nutricionista da Unimed Sul Capixaba, Adriana Sarzedas.

A ação, organizada e promovida pelo setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, tem como objetivo principal alertar a população sobre os perigos da hipertensão e incentivar a busca por um estilo de vida mais saudável. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar, basta comparecer à Praça Jerônimo Monteiro no horário estipulado.

