Inscrições abertas para a 44ª edição da Corrida de São Pedro

As inscrições para a 44ª Corrida de São Pedro, marcada para o próximo dia 23 de junho, já estão abertas. A maior corrida de rua do sul do Espírito Santo é um dia eventos esportivos mais aguardados da programação da Festa de Cachoeiro.

Para realizar as inscrições, os atletas precisam acessar o site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br) e preencher o formulário.

Também estão liberadas as inscrições para a 5ª Corrida da Kids. Os responsáveis podem fazer o cadastro pelo link.

Contudo, neste ano, a corrida terá 2 mil vagas para a categoria adulto, e para a prova das crianças serão ofertadas 500.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) está com uma novidade: a partir do domingo (14), um núcleo de corrida vai acolher atletas que queiram se preparar para a competição. As atividades serão realizadas todos os domingos, até a corrida.

Aliás, as datas das provas também já estão definidas: a Corrida Kids está agendada para o sábado, dia 22 de junho, a partir das 15h. Já a corrida de São Pedro, será domingo, 23 de junho, às 7h. As duas provas terão suas largadas na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio.

Todavia, na corrida dos adultos, os trajetos serão de 5 e 10 km. Haverá premiação para os vencedores da categoria geral e morador de Cachoeiro, nas duas distâncias.