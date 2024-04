Inscrições abertas para contratação de curso de audiovisual em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta torna público o Edital nº 01/2024, da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, para contratação de curso de audiovisual. O período de inscrição começou nesta terça-feira (9) e fica aberto por quinze dias corridos, indo até 23 de abril, às 16 horas.

A contratação será realizada com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, em atendimento ao inciso III do artigo 6º, com o objetivo de desenvolver ações referentes à capacitação, formação e qualificação no audiovisual.

Será contratado o projeto melhor pontuado, conforme a Comissão de Seleção. Que ministre o curso de audiovisual no período de três a seis meses, no Espaço CEU das Artes – Anchieta/ES. O montante total a ser pago pelo projeto contemplado é de R$17.014,78.