Itapemirim: pague seu IPTU até dia 30 de abril e ganhe 25% de desconto

Já pensou em um desconto de 25% na hora de pagar seu IPTU? Não perca os prazos dos descontos no valor do seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao ano de 2024.

O calendário divulgado pela Prefeitura de Itapemirim, estabelece os descontos de acordo com as datas dos pagamentos. Ou seja, no dia 30 de abril termina o primeiro prazo, que oferece o maior desconto. Para pagamento à vista, em cota única, os descontos variam entre 10 e 25%.

Confira as formas de pagamento do IPTU

25% (vinte e cinco por cento) de desconto para pagamento até o dia 30 de abril de 2024

20% (vinte por cento) de desconto para pagamento até o dia 31 de maio de 2024

15% (quinze por cento) de desconto para pagamento até o dia 28 de junho de 2024

10% (dez por cento) de desconto para pagamento até o dia 31 de julho de 2024

Contudo, também é possível parcelar em 4 vezes, sem desconto. Nesta condição as datas dos vencimentos serão da seguinte forma:

Primeira parcela em 30 de abril de 2024;

Segunda parcela em 31 de maio de 2024;

Terceira parcela em 28 de junho de 2024;

Quarta parcela em 31 de julho de 2024.

Existe também a opção de pagamento em cota única sem desconto. Desta forma o vencimento será até 30 de agosto de 2024.

Melhoria da cidade

Se desconto no valor do IPTU já é bom, ver o imposto investido em obras e serviços na melhoria da cidade é melhor ainda. Não é mesmo? Aliás, o dinheiro arrecadado com o IPTU retorna para a população em investimentos na Educação (25%), Saúde (15%) e o restante do montante, em áreas como infraestrutura, pavimentação de ruas e estradas, iluminação, programas sociais e demais custeio de ações de serviços públicos prestados aos munícipes.

Contudo, o atraso no pagamento pode resultar em acréscimos (juros e multas), inscrição em dívida ativa, cobrança extrajudicial (protesto em cartório), cobrança judicial e impossibilidade de retirar certidão negativa.

Então, não perca tempo! Garanta os descontos emitindo o carnê do IPTU 2024 que está disponível no site da prefeitura, clicando aqui!