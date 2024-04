Jack Rocha destina mais de R$ 1 milhão para Bom Jesus

Na manhã desta quinta-feira (4), a deputada federal Jack Rocha (PT) esteve visitando a cidade de Bom Jesus do Norte, município atingido pelo forte temporal do final de março.

Ao lado do prefeito Toninho Gualhano (PMN), comunicou um investimento significativo de R$ 450.000,00 destinado à saúde e mais R$ 870.000,00 para ser utilizado na infraestrutura.

Leia Também: Jack Rocha destina R$ 200 Mil para custeio na saúde de Guaçuí

“Eu trago um abraço não só de toda a bancada, mas sim de solidariedade do povo capixaba que abraça os municípios atingidos pelas chuvas. Esse período de reconstrução é muito importante para a gente manter a unidade e pensar na cidade. A gente vai atravessar esse processo difícil, mas com unidade conseguimos avançar. Nosso mandato está à disposição de vocês”, disse a deputada.

Segundo Toninho, esses recursos ajudarão a melhorar mais os serviços de saúde dos cidadãos.

“Com esses recursos, conseguiremos melhorar ainda mais os serviços de saúde e a qualidade de vida de nossos cidadãos, além de fortalecer nossa infraestrutura para o bem-estar de todos”, mencionou Gualhano.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.