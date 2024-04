Jack Rocha destina R$ 200 Mil para custeio na saúde de Guaçuí

Em uma comunicação oficial enviada ao prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, a deputada federal Jack Rocha anunciou a alocação de R$ 200.000,00 destinados à atenção básica de saúde na cidade. Esta medida, representada pela emenda parlamentar Nº 43970002, integra o Orçamento Geral da União de 2024 e visa fortalecer o sistema de saúde local.

A deputada Rocha expressou seu compromisso com o progresso e o desenvolvimento do Espírito Santo, reforçando a importância do apoio à saúde pública. Ela solicitou ao prefeito a efetivação do cadastro dessa emenda no sistema do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a liberação dos recursos.

Leia Também: Saúde em Mimoso: Casagrande entrega duas novas ambulâncias

Além disso, a parlamentar disponibilizou sua equipe de assessoria, sob a liderança de Rogério Rodrigues, para esclarecer dúvidas e facilitar o processo de implementação do financiamento. Com esta iniciativa, espera-se que a população de Guaçuí beneficie de melhorias significativas no acesso e na qualidade dos serviços de atenção básica à saúde.