Jogador de Irupi é eleito o melhor meio-campo do capixabão 2024

No último sábado (13), aconteceu a grande final do Capixabão 2024. Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco disputaram o título, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na disputa decidida nos pênaltis, o Rio Branco-VN perdeu e o grande campeão foi o Rio Branco. Contudo, passada a final, quem também recebeu um título de campeão foi o jogador Arthur Faria.

Natural de Irupi, Arthur já jogou em times da Europa, como Hamrun e Balzan, e acumulou títulos em sua carreira esportiva. Dessa vez, jogando no seu estado de origem, recebeu o prêmio de melhor meio-campista do Campeonato Capixaba de 2024. Ele defendeu as cores do Rio Branco de Venda Nova, que se consagrou como vice-campeão.

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Irupi homenageou o jogador e disse que a cidade se orgulha ao ver um de seus filhos alcançando reconhecimento no mundo do futebol.