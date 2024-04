Jota Tech inova ao apresentar soluções em energia solar para os clientes

“A energia solar é a energia do futuro e o futuro chegou”. A frase do diretor da Jota Tech Soluções, João Paulo Vieira Sales, mostra que a empresa está preocupada e atenta às mudanças que o mundo vem enfrentando, quando falando em desafios e crises climáticas.

Além da sustentabilidade, a Jota Tech Soluções apresenta um modelo de negócios com rentabilidade, economia e qualidade dos produtos: a energia solar.

“Fizemos um comparativo de janeiro de 2023 e janeiro de 2024, e os valores de sistema solares diminuíram cerca de 40%. Esse aumento das empresas distribuidoras e do mercado, beneficiou o consumidor final e temos registrado cada mais uma procura para esse tipo de energia limpa”, explica João Paulo.

Segundo ele, “hoje é comprovado que a energia solar dá uma receita de 30% do investimento ao ano. Quando dividimos isso ao mês, é uma renda que pode ser reinvestida no conforto do cliente”, pontua.

No entanto, o meio rural é onde se consome mais energia elétrica. “Os equipamentos acabam consumindo muita energia. Com a energia solar, a economia da energia na propriedade, pode ajudar o produtor a contratar mais mão de obra para ajudar na produção, além de poder investir em novos equipamentos” completa.

Assista a entrevista completa!