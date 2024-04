Lançamento da 44ª Corrida de São Pedro será nesta sexta-feira (5)

Nesta sexta-feira (5), um dos eventos esportivos mais aguardados de Cachoeiro será oficialmente lançado: a 44ª Corrida de São Pedro, marcada para o próximo dia 23 de junho. A tradicional e aguardada atração da Festa de Cachoeiro será lançada pela Prefeitura, em solenidade na Praça de Fátima, avenida Beira Rio, a partir das 19h.

Como nas edições dos lançamentos anteriores, quem comparecer terá a oportunidade de garantir uma das disputadas vagas da competição, que atrai atletas de diversos locais do estado.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai liberar, para os corredores presentes, as 200 primeiras inscrições para a prova dos adultos e 50 para a 5ª Corrida de São Pedro Kids, que será realizada no dia 22 de junho.

No evento, serão apresentadas, em primeira mão, informações gerais sobre a corrida. Depois do lançamento, a Semesp vai abrir as inscrições em formulário on-line que será disponibilizado no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), na terça-feira, 9 de abril.

Neste ano, a corrida terá 2 mil vagas para a categoria adulto, e para a prova das crianças serão ofertadas 500.

Em 2024, a Semesp está com uma novidade: a partir do domingo (14), um núcleo de corrida vai acolher atletas que queiram se preparar para a competição. As atividades serão realizadas todos os domingos, até a corrida.

“Pela primeira vez, a Semesp irá, por meio de seus profissionais, orientar nossos atletas para terem um desempenho confortável durante a prova. Essa é a grande novidade que implantamos nesta edição. Tenho certeza de que todos que participarem terão um resultado excelente”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Serviço

Evento: Lançamento da 44ª Corrida de São Pedro

Local: Praça de Fátima – Avenida Beira Rio

Horário: 19h