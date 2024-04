Leilão: Espírito Santo tem veículos quase de graça

Em mais uma ação para otimizar recursos públicos, a Prefeitura de Vitória realizará leilão de 36 veículos. Os automóveis são considerados inservíveis e de recuperação antieconômica de sua frota.

O leilão acontece somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, por meio da plataforma www.beedz.com.br.

Os lances encerram-se no dia 30 de abril, com encerramento previsto a partir das 13 horas.

Confira o edital 001/2024 .

Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas, com inscrição de CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra). Menores de 18 (dezoito) anos não podem participar do leilão.

Portanto, os interessados em participar do leilão poderão visitar os lotes período de período de 10 a 29 de abril de 2024, de 08 às 16h (somente dias úteis) e no dia 30 de abril, de 08 às 12h, no endereço: GALPÃO DE INSERVÍVEIS DA SEGES – Avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra/ES, devendo entrar em contato com o Município de Vitória – ES, através do Preposto Municipal, Sr. Antônio Lima Barcelos), pelo telefone (27) 999022357, para agendamento de visita, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.

Confira os valores: