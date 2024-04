Líderes do PSDB no Caparaó participam do encontro estadual do partido

O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB realizou na noite de segunda-feira (1º), no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa do Estado, o encontro estadual com representantes do partido no Espírito Santo.

O encontro contou com a participação do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que se fez presente em mais um encontro do ninho tucano em terras capixabas.

Leia Também: Turismo no Caparaó: condições de estradas estão entre gargalos do setor

Na ocasião, o PSDB lançou Luiz Paulo Vellozo Lucas como pré-candidato a prefeito de Vitória. O evento reuniu os pré-candidatos do Estado para debater estratégias de fortalecimento do partido em todas as cidades e municípios.

O presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, destacou que o PSDB teve gestões transformadoras no Brasil e nas prefeituras do Espírito Santo.

“Nós somos talvez o único partido, fora da polarização, que tem um nome, uma história que está sendo construída, que tem um propósito e que terá o melhor programa para o país”, disse o presidente nacional do PSDB no encontro.

Durante a visita ao Espírito Santo, Perillo foi recebido pelo governador Renato Casagrande, com quem pôde conversar sobre as eleições de 2024.

Crédito: Divulgação/PSDB