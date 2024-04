Turismo no Caparaó: condições de estradas estão entre gargalos do setor

A atividade turística na Região do Caparaó Capixaba foi o tema da reunião da Comissão de Turismo realizada na noite de segunda-feira (1º). Convidado do colegiado, o empresário Elias Carvalho chamou a atenção para os problemas de infraestrutura da região. Ele destacou estradas e energia elétrica como principais pontos que precisam da atenção do Estado para fortalecer o turismo.

Elias reclamou da situação das estradas na região, mas disse acreditar que o governo está disposto a resolver os problemas.

“Você tem uma dificuldade hoje nas estradas, que foram feitas, foram bem intencionadas, mas não têm eficiência, porque hoje está cheio de buraco. O governo tem feito a sua parte, tem feito tapa-buraco, tem arrumado, mas precisa melhorar”, afirmou o empresário.

“Energia elétrica também é uma dificuldade, porque a energia é fraca. Por exemplo, um evento que eu estou fazendo agora, eu alugo três geradores. Eu tenho um gerador pra fazer palco, som e luz, tenho um gerador pra fazer a iluminação da praça de eventos e um outro de reserva. Porque se der problema em um, você tem que ter outro. Então, você imagina o custo que você passa a ter de um evento quando você não tem uma energia elétrica com potência, com qualidade. Esse aí entre outros gargalos, mas esses dois são os mais desafiadores”, complementou.

Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do colegiado, deputado Coronel Weliton (PRD). O parlamentar disse que confia no potencial turístico da região. “O Caparaó Capixaba tem atraído milhares de pessoas do Espírito Santo, de outros estados brasileiros e também de outros países, potencializando a economia da região. Nós sabemos que o turismo é desenvolvido em rede, então toda a rede hoteleira, de restaurantes, de cafés, de postos de abastecimento de combustível, então é uma gama de aproximadamente 300 atividades, que são intrinsecamente relacionadas”, opinou o parlamentar.

“Eu tenho certeza de que todos os municípios da Região do Caparaó Capixaba, cada um com a sua peculiaridade, têm feito a diferença de uma forma conjunta. Essa gama de informações que ele (Elias) nos trouxe e que está sendo imprescindível para ele, através do seu incentivo, através da sua iniciativa, potencializar a região, tem sido de muita importância para economia, o desenvolvimento não só do Caparaó Capixaba, mas para o Espírito Santo como um todo”, concluiu o deputado.