Live beneficente arrecada alimentos em Calçado  

No último sábado (13), o município de São José do Calçado recebeu a live beneficente em prol dos municípios que sofreram os impactos das fortes chuvas no Estado.

Diversas pessoas estiveram presentes na Praça Pedro Vieira e colaboraram com a causa. O show da dupla Junior e Gustavo deu vida ao evento e ilustrou bem a ação beneficente da cidade de São José do Calçado, realizada pela Itanet, visando auxiliar os municípios mais impactados pelas chuvas em todo o Estado do Espírito Santo.

Uma grande estrutura foi montada na Praça e ofereceu uma experiência de primeiro nível para quem esteve presente. O ingresso no evento consistia na doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis e/ou mantimentos no geral.

Crédito: PMSJC