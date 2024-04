Logística: mau aproveitamento freia progresso do Sul do ES

O deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul, Dr. Bruno Resende (União Brasil), apontou o mau aproveitamento da infraestrutura logística como um dos principais gargalos que impedem o crescimento econômico do Sul do Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM: Chuva: Crea estuda riscos geológicos e como prevenir desastres no Sul do ES

“Cachoeiro, logisticamente, é uma cidade absolutamente estratégica. Nós estamos pertinho do Rio de Janeiro, fácil de escoar para São Paulo. Nós estamos com a BR na nossa porta, só não estamos aproveitando isso. Agora nós vamos ter a reforma do nosso aeroporto. Isso vai ser importante, uma bandeira que eu defendo desde o início do mandato e Cachoeiro defende há muitos anos. Nós precisamos evoluir com a logística em Cachoeiro de Itapemirim“, explica o parlamentar.

Na Exposul 2024, Bruno Resende bateu um papo com o AQUINOTÍCIAS.COM, diretamente do estúdio móvel instalado no evento.

Confira a entrevista completa: