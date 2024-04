Mais de 1 mil policiais reforçarão a segurança na Festa da Penha 2024

As forças de segurança estão atuando de forma integrada para levar segurança aos devotos que participam da Festa da Penha 2024, sob coordenação da Gerência de Operações Integradas (Geopi) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba.

Segundo a Sesp, desde o último domingo (31), até a próxima segunda-feira (08), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) estão atuando de forma integrada e coordenada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória para que os devotos da Padroeira do Estado participem, com segurança, desde momento de fé.

No total, o efetivo é de 1.403 agentes de segurança durante todo o evento. O ponto de maior atenção da programação é a Romaria dos Homens, também chamada de Romaria das Famílias, realizada na noite deste sábado (6).

Leia também: Michel Teló fará show no encerramento da Festa da Penha 2024

O trajeto total da romaria é de 14 quilômetros, começando na Catedral Metropolitana de Vitória e terminando no Parque da Prainha, em Vila Velha. Além do trajeto oficial, romeiros se unem à procissão ao longo do trajeto, com pessoas saindo de Cariacica e de outros pontos de Vila Velha. O público esperado, segundo a organização, é de 800 mil a 1 milhão de pessoas.

Durante a Romaria dos Homens, haverá o fechamento de vias para a passagem segura dos romeiros, com pontos de bloqueio e desvio do trânsito. O fechamento será feito por setores, com previsão para início dos bloqueios a partir do trecho na Avenida Carlos Lindenberg entre a cabeceira da Segunda Ponte e o Viaduto Alfredo Copolillo. Os demais setores serão fechados de acordo com o avanço da romaria.

Guardas municipais atuarão integrados com a Polícia Militar, nas atividades de bloqueio e desvio do trânsito e apoio na área de eventos. A Polícia Militar também realizará o policiamento no entorno e principais avenidas do centro de Vila Velha e terminal de Vila Velha, que são locais de grande volume de escoamento dos romeiros. A Polícia Civil terá reforço no efetivo do plantão da Delegacia Regional de Vila Velha e o Corpo de Bombeiros terá viaturas de incêndio, resgate, busca e salvamento a postos, caso haja necessidade de atuação.

“É muito importante para nós saber que estamos trabalhando de forma conjunta e coordenada para promover segurança aos devotos que têm, ao longo dessa semana, o momento mais importante de demonstração de sua fé. Estamos trabalhando com dedicação para que a Festa da Penha 2024 seja um momento de paz e espiritualidade para os capixabas”, afirmou o gerente de Operações integradas da Sesp, coronel Sergio Ferreira.