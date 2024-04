Mais de 100 suspeitos de violência contra mulher são presos no Caparaó

A Polícia Civil prendeu cerca de 167 homens suspeitos de praticar violência contra mulher na região do Caparaó. As prisões aconteceram durante a realização da operação ‘Átria’ nos municípios de Ibatiba, Irupi, Brejetuba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire.

Além disso, foram apuradas 248 denúncias oriundas do Disque Denúncia 181 e do Disque 180. Foram intensificadas as fiscalizações de Medidas Protetivas de Urgência pelas Equipes da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, tendo sido realizadas 723 visitas tranquilizadoras. 146 presos autuados em flagrante e 21 em razão de cumprimento de mandados de prisão preventiva.

No entanto, a operação contou com a participação de Policiais da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, das suas Delegacias Especializadas (DEAM’S) e Núcleos Especializados NEAM’S, tanto da região metropolitana quanto do interior, bem como com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada – SPE, da Superintendência Interestadual de Captura – SUPIC, e de todas as Superintendências do Interior. E dos Policiais Militares da Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha; e dos Policiais Militares das Patrulhas Maria da Penha de todo Estado.

De acordo com a PC, essas foram as ações da Operação Átria realizadas pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e pela Divisão de Direitos Humanos da Polícia Militar/Coordenação da Patrulha Maria da Penha, para o enfrentamento à Violência Contra à Mulher no nosso Estado, que continuarão sempre, de forma integrada trabalhando com todo afinco, na repressão e prevenção, para combatermos à Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher no Estado do Espírito Santo.