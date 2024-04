PM mobiliza recursos para ajudar vítimas das chuvas no Sul do ES

A Polícia Militar está mobilizando uma força-tarefa de profissionais dedicados a prestar assistência e apoio as cidades que foram severamente afetadas pelas intensas chuvas no Sul do ES que assolaram a região nos últimos dias.

No entanto, desde o último sábado (30), estão sendo empenhados diariamente dois pelotões formados por 80 alunos-soldados, dois sargentos e um oficial, que estão trabalhando para realizar a limpeza urbana das áreas atingidas pelas inundações, deslizamentos, escorregamentos, entre outros, garantindo a segurança e a ordem pública na região afetada.

Contudo, os municípios da chuvas no Sul do ES que estão recebendo a ajuda emergencial são: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

A Polícia Militar continuará monitorando de perto a situação e está pronta para mobilizar recursos adicionais conforme necessário para auxiliar nos esforços de recuperação e reconstrução da cidade.