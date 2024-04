Mais de 500 policiais realizaram a segurança na Festa da Penha 2024

Nesta segunda-feira (8), data que se celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, a Polícia Militar mantém o compromisso de promover a paz social, a preservação da ordem pública e ampliação da sensação de segurança durante as festividades da Festa da Penha 2024 e no feriado prolongado.

O evento é considerado a terceira maior festividade católica do Brasil em número de fiéis, sendo considerado um festejo de muita representatividade e que tradicionalmente atrai pessoas de diversas partes do país e regiões do estado capixaba.

Durante toda a programação da Festa da Penha 2024 foram empregados o total de 502 policiais militares em 120 viaturas e 42 cavalos. O empenho das unidades de área e batalhões especializados foram direcionados para locais de trajeto das romarias, no entorno das principais avenidas do Centro de Vila Velha e no terminal no município.

O plano de emprego de recursos foi realizado de modo que o policiamento ostensivo fosse direcionado para preservar a ordem pública e proporcionar a necessária segurança aos fiéis e participantes do evento.