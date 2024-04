Médico ‘engolido’ por buraco em Cachoeiro deixa UTI

O médico ortopedista Eurípedes Fernandes Melo, de 84 anos, ‘engolido’ por um buraco em uma calçada do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã da última segunda-feira (1º), deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Unimed Sul Capixaba.

Leia também: VÍDEO | Calçada desaba e médico é engolido por buraco em Cachoeiro

Segundo informações de uma amiga da família, por conta do acidente, Eurípedes sofreu uma fratura no fêmur direito e um trauma torácico, mas sem lesão aparente. O médico chegou a fazer exames de imagem e não sofreu trauma no abdômen.

Além disso, a amiga informou que o paciente passou por uma cirurgia no fêmur no mesmo dia do acidente e está bem. Ele saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi para o quarto na última terça-feira (2), onde permanece internado, sem previsão de alta.