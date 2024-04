Médico ‘engolido’ por buraco em Cachoeiro recebe alta de hospital

O médico ortopedista Eurípedes Fernandes de Melo, de 84 anos, recebeu alta do hospital e já está em casa. O médico foi internado na última segunda-feira (1º), após ser ‘engolido’ por um buraco, enquanto caminhava em uma calçada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de uma amiga da família, por conta da queda, Eurípedes sofreu uma fratura no fêmur direito e precisou passar por uma cirurgia na região. Ele estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Unimed Sul Capixaba e na terça-feira (2), foi transferido para o quarto, onde ficou internado.

Leia também: VÍDEO | Calçada desaba e médico é engolido por buraco em Cachoeiro

Já na manhã da última quinta-feira (4), o paciente recebeu alta do hospital e se encontra em casa. Segundo a amiga, o médico está fazendo todo o repouso necessário e seguindo todas as recomendações médicas.

