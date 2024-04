Mega-Sena: prêmio principal acumulou em R$ 43 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.709 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou mais uma vez. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A saber, os números sorteados foram: 12-22-23-24-47-53.

O prêmio para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (9), acumulou em R$ 43 milhões.

De acordo com a Caixa, ao todo, 62 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 48.796,35 cada. Já outras 4.628 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 933,87 cada.

Quem quiser fazer uma “fezinha” pode registrar a aposta para o próximo sorteio até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.