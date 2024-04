Migração de bactérias abre portas para infecções urinárias em pets

Infecções bacterianas do trato urinário (ITUs) em cães e gatos são bem frequentes. Podem ser ocasionadas por diferentes bactérias, sendo as Gram-negativas responsáveis por 75% dos casos, com maior destaque para a Escherichia coli (E. coli).

“A enfermidade acomete tanto machos quanto fêmeas e podem ser mais frequentes nos pets acima dos cinco anos de vida”, explica o médico-veterinário Jaime Dias, gerente técnico e de marketing de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

“O trato urinário é um ambiente estéril e a doença geralmente ocorre pela migração de bactérias presentes na microbiota intestinal por meio da porção distal da uretra. Estas bactérias irão colonizar toda a extensão da uretra, chegando até a bexiga, ureteres e rins”, completa Jaime.

As bactérias responsáveis pela infecções urinárias em pets geralmente fazem parte da flora bacteriana intestinal. A migração destes microrganismos ocorre pelo desequilíbrio da microflora da porção distal da uretra, que tem papel importante como barreira natural no controle da infecção, além da queda de propriedades antimicrobianas da urina, na imunidade local e sistêmica. Todos esses são mecanismos de defesas naturais que evitam as infecções.

Jaime destaca que “outros fatores podem estar associados à infecção urinária em cães e gatos, como a formação de cálculos, alterações anatômicas no estreitamento da uretra e algumas doenças, como diabetes e obesidade, além da baixa frequência de atividade física, alimentação inadequada e uso prolongado de corticoides”. Apatia, dor, aumento na frequência urinária, redução no volume urinário, odor intenso e até a presença de sangue são alguns sintomas que podem ser observados nos animais acometidos.

Para o tratamento das infecções, principalmente às associadas à E. coli, a amoxicilina é um dos antimicrobianos de destaque. É por isso que a Vetoquinol Saúde Animal desenvolveu Clavaseptin® P – que combina a amoxicilina ao ácido clavulânico em comprimidos altamente palatáveis para facilitar a administração. “Por mais que seja uma solução muito eficiente, é extremamente importante que o médico-veterinário seja consultado para avaliação do quadro clínico, diagnóstico e posterior indicação do melhor tratamento de acordo com o quadro do animal”, ressalta o médico-veterinário.

A Escherichia coli possui elevado potencial zoonótico, podendo ser transmitida dos animais aos seres humanos, ressaltando a importância do papel do médico-veterinário na prevenção e tratamento das ITUs em cães e gatos e sua importante contribuição para a saúde pública.