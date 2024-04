Morador é morto a pauladas durante confusão em Irupi

Um morador foi morto a pauladas após uma confusão com um homem na região de Rio Pardinho, em Irupi, região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde do último domingo (21).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram informados que um homem havia sido agredido com uma paulada na cabeça e estaria desacordado no chão. No entanto, a equipe foi ao local e com a ajuda de populares, encontraram um homem caído no chão e desacordado.

Entretanto, ao lado da vítima, havia um pedaço de madeira, de aproximadamente 1,70m sujo de sangue. Segundo populares e a filha da vítima, o autor agrediu o homem após um desentendimento e fugiu em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém a vítima morreu dentro da ambulância.

Os militares foram até a casa do suspeito e o visualizaram pela porta que estava aberta. A equipe solicitou que ele saísse da casa e o homem, prontamente, foi ao encontro dos militares, visivelmente embriagado. Os policiais o informaram sobre o motivo da abordagem e que seria conduzido para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para esclarecer os fatos.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito, de 28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).