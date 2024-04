Homem é encontrado morto pelo vizinho em Mimoso do Sul

Um homem foi encontrado morto em uma estrada rural na comunidade de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, na madrugada do último sábado (20). A identidade da vítima não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados, pois havia a informação de que teria acontecido um homicídio e que a vítima estaria caída no meio de uma estrada. No entanto, ao chegarem no local, os militares conversaram com um popular, que relatou que estava chegando em sua residência, quando se deparou com um homem caído no chão.

Diante disso, o morador parou o veículo, desceu e constatou de que se tratava de um vizinho. Disse que após identificar que a vítima estava com uma perfuração na cabeça, ligou imediatamente para a polícia.

No local, os militares constataram a veracidade dos fatos e acionaram a perícia, que descartou a morte por disparo de arma de fogo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Leia também: Homem é morto a facadas após briga em Marataízes

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.