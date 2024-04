Moto roubada é recuperada pela PM em Bom Jesus do Norte

Policiais militares do 3º Batalhão recuperaram uma moto roubada que estava no bairro Macário, em Bom Jesus do Norte, na manhã do último domingo (14).

Segundo a guarnição, por volta das 5h51, os policiais prosseguiram ao bairro Macário, para verificar a denúncia de perturbação de sossego, uso de entorpecentes e tráfico de drogas em um estabelecimento comercial. No local, após as abordagens, os militares visualizaram alguns veículos estacionados irregularmente.

Uma motocicleta, modelo Honda CG 125 de cor preta, estava sem a placa de identificação. Ao verificarem o chassi, constataram que havia a restrição de roubo no veículo.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam a motocicleta apreendida ao Pátio do Detran|ES.