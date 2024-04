Trânsito é interditado após carreta capotar em rodovia do ES

Uma carreta capotou e interditou a pista no km 27 da BR-259, no sentido Colatina à João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 01h. O condutor não se feriu.

Por causa do capotamento, o trânsito ficou fluindo no sistema pare/siga e, por volta de 6h30 às 7h30, a pista ficou totalmente interditada para o trabalho de retirada da carreta. Já às 7h30 a pista foi totalmente liberada.